Schockerlebnis bei Date: Verdächtiger stellt sich

Ein 49-Jähriger, der eine Frau in deren Wohnung angegriffen und leicht verletzt haben soll, hat sich am Donnerstag der Wiener Polizei gestellt. Erst am selben Tag waren Fahndungsfotos veröffentlicht worden. Nachdem der Mann sein Bild im Internet gesehen hatte, kam er in die Inspektion Lainzer Straße. Die Attacke auf die Frau, die er über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte, streitet er ab.