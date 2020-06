Darum hat Kärnten höchsten Strompreis Österreichs

Sie ist vielfach geprüft und schwierig: die Sache mit dem Strompreis. Kärnten teilt sich dabei in sieben Regionen auf, von welchen nur zwei wachsen: Villach und Klagenfurt. Die Kelag-Tochter „Kärnten-Netz“ versorgt sechs der Gebiete, wovon fünf wiederum so ländlich sind, dass dort sogar der Verbrauch sinkt, weil die Bevölkerung zurückgeht. Die Kosten für die Instandhaltung der Netze ist aber gerade dort am teuersten.