Verirrte Seniorinnen mit Raftingboot gerettet

Diese Wanderung hatten sich die Damen definitiv anders vorgestellt: Die drei 69-Jährigen kamen am Dienstagnachmittag bei Unken vom Weg ab und verirrten sich am Ufer der Saalach in sehr unwegsames Gelände. Erschöpft von der Wanderung schafften sie es nicht mehr, den Rückweg anzutreten. In ihrer Not riefen sie bei der Polizei an, die sich mit der Bergrettung auf die Suche nach den Abgängigen machte. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, gab es bereits ein neues Problem: Die Bergung der Frauen. Ein ortsansässiger Raftingunternehmer sprang ein: Mit einem seiner Boote brachten die Einsatzkräfte die Seniorinnen unverletzt über die Saalach in Sicherheit. Die Bergrettung Lofer war mit 6 Mann im Einsatz.