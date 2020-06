Hotelbranche legt über Pfingsten guten Start hin

Vom Geschäft weg fielen derzeit etwa noch Gruppenreisen oder auch organisierte Radreisen für den Juni, Juli und zum Teil August. Erschwerend hinzu komme, dass es in den Nachbarländern unterschiedliche Corona-Regelungen im Tourismus gebe. „Deutsche Gäste wissen beispielsweise gar nicht, was möglich ist in österreichischen Hotels“, so die WKÖ-Obfrau. Neben dem Städtetourismus hat derzeit auch der Tagungsmarkt noch extrem mit dem Wegbrechen des Geschäfts zu kämpfen.