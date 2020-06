Jetzt ist Zeit für Qualitätskontrollen bei Tests

Angesichts aktuell niedriger Covid-19-Zahlen in Österreich hat sich auch die Lage in vielen Testlaboratorien etwas entspannt. In Ringversuchen - bei denen verschiedene Labors idente Proben mit identen Testverfahren analysieren - widmen sich Forscher nun der Verlässlichkeit der Ergebnisse. Ersten Daten zufolge ist diese groß, so die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl.