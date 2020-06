Corona: Landesweit weniger als 30 Neuinfektionen

Wie das Innenministerium berichtet, gab es 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - die meisten davon in Wien. In der Bundeshauptstadt wurden 22 Neuinfektionen registriert, jeweils eine in Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol. In den übrigen vier Bundesländern wurde keine Neuerkrankung verzeichnet.