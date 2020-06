Hundert Wohnplätze für Beeinträchtigte nun fix

Am besten ist es im Bezirk Freistadt

Auf die Einwohnerzahl umgerechnet steht am besten der Bezirk Freistadt da. „Jeder 1360. Einwohner wartet auf einen Wohnplatz. In Steyr ist es beispielsweise jeder 411. Dennoch kann man nicht zufrieden sein, denn jeder Wartende ist einer zu viel. Die geringe Quote in Freistadt unterstreicht jedenfalls die Wichtigkeit der pflegenden Angehörigen“, betont der Mühlviertler Landtagsabgeordnete und FPÖ-Bezirkssprecher Peter Handlos.