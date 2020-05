Mai war der erste zu kalte Monat seit einem Jahr

Hitzetag brachte Tirol ins Schwitzen

Der Mai hatte jedoch auch einen Hitzetag zu bieten. So kletterte die Thermometermarke am 23. Mai im Oberinntal in Tirol sogar auf bis zu 32 Grad, „somit wurde hier die 30-Grad-Marke etwa zwei Wochen früher als im Klimamittel erreicht. Innsbruck war mit einem Höchstwert von 31,4 Grad somit heuer die erste Landeshauptstadt mit einem sogenannten Hitzetag“, so die Experten.