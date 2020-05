Unternehmerinnen: „So wird niemand gerettet“

Viele Unternehmerinnen kämpfen ums Überleben

Andrea Zandl betreibt in der Steiermark eine Hütte mit Speisen- und Getränkeausgabe. Ihr Sohn ist als Koch angestellt. Mit Corona stand der Betrieb still. Die Hüttenwirtin hat versucht, über die Wirtschaftskammer Geld aus dem so angepriesenen Hilfsfonds zu erhalten. Doch anscheinend ist der Betrieb, von dem sie und ihre Familie leben können, nicht erfolgreich genug für eine Aushilfe. Ihr Antrag aus der sogenannten Phase 1 wurde abgelehnt. Aus Phase 2 hat Frau Zandl nach längerem Warten 1000 Euro bekommen. Und das für mehr als zwei Monate ohne Einkommen. „Ich musste mein Konto überziehen, um alle Rechnungen zahlen zu können“, so die Steirerin.