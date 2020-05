Arzt läuft Weinberg-Marathon für Schutzmasken

Mit einer spektakulären Aktion will Michael Rechberger (54), praktischer Arzt in Putzleinsdorf, Firmen dazu animieren, die von ihm und Mediziner-Kollegen so dringend benötigten Schutzmasken der Kategorien FFP2 und FFP3 zu spenden. Am kommenden Samstag will er in seinem Weinberg in Helfenberg im Mühlviertel einen Ultra-Marathon (100 Kilometer) laufen.