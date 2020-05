Urologe wollte eine Art „Aufklärungscoach“ sein

Opfer waren beschämt

Den Missbrauch des Autoritätsverhältnisses gibt der Mediziner vor der Richterin auch zu. „Er wollte so eine Art Aufklärungscoach sein“, versucht sein Anwalt eine Erklärung. In den schwereren Fällen geht es um Analuntersuchungen, die – so ein Experte – nicht medizinisch indiziert waren, und um Penisvermessungen. Die Opfer waren beschämt, hätten dem Arzt aber vertraut, sagen ihre Vertreter. Nachdem die Missbrauchsaffäre aufgedeckt worden ist, empfänden sie Wut, „die kanalisiert werden muss“. Viele sind in Therapie. Der Mediziner war in einigen Fällen auch ein Bekannter der Eltern.