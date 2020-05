Bisher 11,3 Prozent weniger Einbürgerungen

Die meisten Einbürgerungen in Wien

Die meisten Einbürgerungen erfolgten mit Abstand in Wien, wo es 986 positiv abgeschlossene Fälle gab. Allerdings ist in der Bundeshauptstadt ein Rückgang von 21,9 Prozent im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal zu verzeichnen. Die relativen Zuwächse waren am deutlichsten in Kärnten (+24,1 Prozent auf 103 Einbürgerungen), gefolgt von Niederösterreich (+21,6 auf 406) und Oberösterreich (+4,6 auf 412).