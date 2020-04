Die NEOS haben am Dienstag angekündigt, gemeinsam mit der SPÖ und der FPÖ im Nationalrat einen Corona-Unterausschuss zu beantragen. Dieser Initiativantrag wird am Mittwoch im Hohen Haus behandelt, den Oppositionsparteien geht es vor allem darum, mehr Transparenz in das Corona-Krisenmanagement der türkis-grünen Regierungskoalition zu bringen. NEOS-Chefin Meinl-Reisinger stellte deshalb klar: „Es muss eine demokratische Kontrolle geben!“