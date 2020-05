Corona-Lehre: Japan will Digitalisierung forcieren

Zugleich wolle die Regierung das Arbeiten im Home-Office fördern, hieß es. Japan hinkt ungeachtet seines Rufes als Hochtechnologieland in Sachen Digitalisierung deutlich hinter anderen Ländern hinterher. Unzählige Japaner mussten trotz Notstands auch deswegen ins Büro, weil die japanischen Verwaltungsvorschriften verlangen, dass Dokumente einen „hanko“ (Stempel) tragen. Volkswirte rechnen denn auch in Japan mit einem Riesensprung in Richtung Digitalisierung und neue Arbeitsstile.