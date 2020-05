Demos: „Die Kommunisten wollen Spanien zerstören“

Spaniens Rechte heizten Proteste an

„Protestiert weiter auf den Straßen. Nicht weil euch eine Partei dazu aufruft, sondern um Spanien zu schützen“, animierte Santiago Abascal, Chef der spanischen Rechtspopulisten, am Samstag die Menschen während der Madrider Protest-Karawane. Im offenen Doppeldeckerbus gab er sich zusammen mit der Vox-Führungsspitze ein Bad in den Massen. „#GobiernoDimision“ stand in großen Lettern am Bus. Auch im Parlament forderte er bereits den Rücktritt von Ministerpräsident Sanchez und machte ihn wegen dessen katastrophalen Krisenmanagement im Rahmen der Corona-Pandemie persönlich für Tausende von Toten verantwortlich.