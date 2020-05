Online-Handel zwischen Fixpunkt und Flause

Viele Skeptiker denken um

Bei Doris Dim-Knoglinger, die eine Buchhandlung in Ried im Innkreis führt, wurde ebenfalls der Onlineshop für Bücher und Büroartikel zur Notwendigkeit in der Phase, in der der stationäre Handel durch die Maßnahmen der Regierung zum Nichtstun verdonnert war. Egal ob professioneller, lang geplanter Auftritt oder eher eine Ho-Ruck-Aktion - der Online-Handel ist aufgrund der Corona-Krise nun auch bei den Firmen angekommen, die zuvor skeptisch waren. „Es gibt einige, die stark umdenken, andere glauben trotzdem, dass E-Commerce eine Flause ist, die wieder vergeht“, stellt Bernhard Aichinger von Webshop-Spezialist E-Conomix in Wels fest.