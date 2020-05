Corona-Alarm in Zillertaler Gastro-Betrieb

Das Land Tirol startete einen Aufruf an alle Personen, die am 15. und 16. Mai den Gastro-Betrieb „Hubertushof“ in Hippach im Zillertal besuchten. Ein junger Mann, der dort in der Küche tätig ist, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. 13 enge Kontaktpersonen wurden seitens der Behörde bereits identifiziert.