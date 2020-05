Doppelter Katta-Nachwuchs im Zoo Salzburg

„Wann kommen denn die Pinguine?“, wollten die Besucher bei der Wiedereröffnung des Zoos am 15. Mai wissen. Die rund 300 Quadratmeter umfassende Pinguinanlage ist so gut wie fertiggestellt. „Leider verzögert sich aber corona-bedingt der Einzug der Brillenpinguine in ihr neues Zuhause“, erklärt Zooleiterin Sabine Grebner. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Anlage bald mit Leben zu füllen“, fügt sie hinzu.