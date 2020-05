Slowenien wünscht sich Grenzöffnung zu Österreich

An einer Grenzöffnung zwischen Slowenien und Österreich besteht laut dem slowenischen Regierungssprecher Jelko Kacin auch unter österreichischen Staatsbürgern großes Interesse. Viele möchten schon über Pfingsten nach Slowenien kommen, so Kacin. Es gebe vermehrt Anfragen bei Tourismusanbietern sowie der slowenischen Botschaft in Österreich, berichtete er am Donnerstag.