Mit Baustart für Spital wurde Jobrakete gezündet

Der Spatenstich für das neue Krankenhaus in Oberwart kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Zahl der Arbeitslosen im Land ist hoch wie nie. Das Spital in Oberwart wird nicht nur in der Bauphase von rund drei Jahren Hunderte Jobs sichern, sondern auch rund 950 Menschen werden dann im Krankenhaus eine Beschäftigung finden.