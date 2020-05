Kurz: „So sicher wie in keinem anderen Land“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer haben am Donnerstag zum Thema „Urlaub in Österreich“ informiert. „Wir werden sehr viel investieren, um hohe Testkapazitäten zu haben.“ Der Urlaub in Österreich sei damit so sicher, wie kaum in einem anderen Land der Welt, stellte der Bundeskanzler klar.