Sloweniens Grenzöffnung ist schon wieder vorbei

Nachdem Slowenien am Freitag überraschend seine Coronavirus-Restriktionen bei der Einreise aufgehoben hat, ist unser südliches Nachbarland ebenso überraschend wieder zurückgerudert und hat am Sonntagabend neuerlich Einreisebeschränkungen eingeführt. Österreicher können nun ohne triftigen Grund nicht mehr nach Slowenien einreisen. In der Regierung in Laibach sprach man am Montag von nicht vorhandener Gegenseitigkeit bei den Grenzöffnungen als Grund für den Schritt zurück. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto teilte nach einem Telefonat mit dem slowenischen Wirtschaftsminister mit, dass man die Einreisebeschränkungen bis 1. Juni „stufenweise auslaufen“ lassen möchte.