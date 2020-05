Pkw-Lenkerin und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Gegen 7.40 Uhr war gestern, Dienstag, eine 36 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Pkw auf der Kaninger Landesstraße unterwegs. Sie fuhr von Radenthein in Richtung Kaning - zeitgleich lenkte eine 34 Jahre alte Frau (ebenfalls aus Spittal) ihr Auto in die entgegengesetzte Richtung.