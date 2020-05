Dutzende Infizierte in deutschem Flüchtlingsheim

Corona-Alarm in einem deutschen Flüchtlingsheim: In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen wurden laut der Bezirksregierung Köln 70 Menschen positiv getestet. Zahlreiche Befunde der 300 Untersuchten stehen noch aus. Die Infizierten befinden sich in einem Isolierbereich.