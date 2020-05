25-Jähriger schlägt grundlos jungen Mann nieder

Ein junger Mann ist am Donnerstagabend am Burgring in der Wiener Innenstadt offenbar grundlos von einem 25-Jährigen brutal zusammengeschlagen worden. Eine Polizeistreife übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung des Verletzten. Der Verdächtige wurde unweit des Tatortes festgenommen.