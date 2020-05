Dieser Start hat’s in sich! Salzburg nimmt am 29. Mai den Spielbetrieb wieder auf. Und auf Anhieb geht’s um alles! „Wahnsinn! Das erste Spiel ist gleich ein Finale“, fiebert Trainer Jesse Marsch (46) dem Cup-Duell mit Zweitligist Lustenau in Klagenfurt entgegen, in dem die Bullen klarer Favorit sind und den Titel fest ins Visier nehmen.