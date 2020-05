Pattinson: „Dosenfutter“-Diät für „Batman“-Rolle

Zwar stünden auf diesem Essensplan nicht unbedingt die köstlichsten Speisen oder Burger, doch der 34-Jährige konnte sich dennoch damit anfreunden. „Ich kann überleben. Ich esse Haferflocken mit Vanille-Proteinpulver darauf. Und normalerweise mische ich es auch kaum mit irgendetwas anderem. Es ist außergewöhnlich einfach. Ich esse einfach viel Dosenfutter und so was. Ich gebe ein wenig Tabasco in eine Thunfischdose und esse aus der Dose“, so Pattinson.