Lkw wurde in Innsbruck Raub der Flammen

Feueralarm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Innsbruck: Ein Lkw, der im Ladebereich eines Lebensmittelmarktes abgestellt war, geriet plötzlich in Brand. Der Fahrer (57) konnte den Transporter noch auf die Straße lenken, ehe er kurze Zeit später in Vollbrand stand. Verletzt wurde offenbar niemand.