Waldbrand in Kärnten: Wehren weiter im Einsatz

Starker Wind und das unebene Gelände haben es knapp 360 Feuerwehrleuten, Hubschrauberpiloten, Polizisten und anderen Helfern nicht leicht gemacht. Mehr als 20 Hektar Wald stehen, wie berichtet, in Leppen bei Bad Eisenkappel in Kärnten seit Samstag in Flammen. Der Einsatz dauert vermutlich noch einige Tage.