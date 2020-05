Gemeinde-Kooperation sorgt für Ärger

Wenigstens der Überschuss von 540.000 Euro im Rechnungsabschluss 2019 verbreitete gute Laune. Dieser wird wohl in Corona-Zeiten dringend benötigt werden. Auch der Bau des 10.-Oktober-Platzes gegenüber der Volksschule wird am 18. Mai in Angriff genommen. Nicht einfach wird es mit der heurigen Kommunalsteuer. Hier rechnet man mit Einbußen von 250.000 bis 300.000 Euro. Da mit der Kompostieranlage in Keutschach, an der sich die Gemeinde Schiefling beteiligen wollte, seit zwei Jahren nichts weitergeht, wird sich Bürgermeister Valentin Happe nach einer anderen Lösung umsehen: „Bereits das dritte Mal ist das Vorhaben, einen Beschluss zu fassen, in Keutschach gescheitert. Wir überlegen nun, uns dem Projekt in Wernberg anzuschließen.“