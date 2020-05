Drei Hundebabys vermutlich aus Garten gestohlen

„Wir haben den ganzen Tag mit Hilfe der Nachbarn und der Polizei alles abgesucht. Aber von den Welpen gibt es keine Spur. Sie sind doch erst sechs Wochen alt und brauchen ihre Mutter“, betont die Züchterin. Auch am Samstag wurde fieberhaft weitergesucht. Niemand kann sich erklären, was mit den Winzlingen passiert ist. Sämtliche Tierheime sind informiert. Auch die Polizei in Auen ermittelt in alle Richtungen und hofft auf Hinweise.