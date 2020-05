KW 19 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Secrets Of The Moon - Black House

Allzu oft beklagt man im weiten Feld des Black Metal Innovationsarmut und billige Nachmacherei. Fakt ist, man muss sich nur an die richtigen Stellen wenden. Secrets Of The Moon aus Osnabrück machen nun seit mehr als 20 Jahren abwechselnd, neu und stets verändert ihre Vorstellung von Musik, die den Black Metal längst nur mehr als Korpus hat, der die Buntheit der Songs zusammenhält. Da macht auch „Black House“, das erste Album seit fünf Jahren, keine Ausnahme. „Black House“ orientiert sich vermehrt an 80er-Goth der Marke Sisters Of Mercy, fürchtet sich nicht vor grungigen Alice-In-Chains-Zitaten, suhlt sich manchmal in epischen Theater Of Tragedy/Katatonia-Sphären und lässt auch die Moderne in Form von Beastmilk nicht außer Acht. Gäste aus Bands wie Swans, Empyrium, Dark Fortress oder Enemy Of The Sun spiegeln die Vielseitigkeit auch im Einladungsbereich gut wider. Songs wie „Don’t Look Now“ oder „Mute God“ gehören auch wegen Phil Jonas‘ Clean Vocals zum mitunter Besten, was der Metal anno 2020 aufzubieten hat. Secrets Of The Moon bieten einen wilden Ritt durch alle Sinne. 9/10 Kronen