Wirbel um Zugang zum Wahllokal

Auslöser ist eine Anfrage des stellvertretenden FPÖ-Parteichefs Alexander Petschnig im Landtag. Demnach wollte ein Rollstuhlfahrer am Vorwahltag seine Stimme abgeben, was ihm aber aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit erschwert wurde. Deutsch soll den Betroffenen zudem gefragt haben „ob er denn wirklich heute wählen gehen“ wolle, so der Vorwurf. Der Stadtchef weist zurück, solche Aussagen getätigt zu haben. Er selbst habe gemeinsam mit anderen dem Rollstuhlfahrer geholfen, in das Wahllokal zu gelangen. Dieser habe daraufhin sein Wahlrecht ausüben können. „Dafür gibt es rund 20 Zeugen“, betont der Bürgermeister.