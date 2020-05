Spitzenfunktionäre machen Parteichefin die Mauer

Anton Lang: „Hinter Chefin stehen!“

Als Chef der steirischen Roten war Anton Lang beim Parteivorstand in Wien - und fuhr zufrieden zurück in die Heimat: „Die Beteiligung von über 40 Prozent hat mich positiv überrascht. Und umso beeindruckender ist auch das Ergebnis unserer Vorsitzenden“. Er hätte es persönlich nicht für notwendig gehalten, dass sich Rendi-Wagner einem Mitgliedsvotum stellt - ihre Wahl zur SPÖ-Chefin mit knapp 98 Prozent im Jahr 2018 war ohnehin aussagekräftig genug. „Die Debatte um einen Wechsel an der Spitze ist jetzt zu beenden. Ich wünsche mir, dass jetzt alle hinter Pamela Rendi-Wagner stehen“. Es gäbe nun Wichtigeres, wie den Kampf gegen die Corona-Krise.