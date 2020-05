Italien möchte Kündigungen fünf Monate aussetzen

Exporte sollen wieder anlaufen

Während die Regierung noch am Hilfspaket feilt, arbeitet Außenminister Luigi Di Maio an einem großangelegten Exportplan zur Förderung der Ausfuhren italienischer Unternehmen und zum Schutz von „Made in Italy“ im Ausland. „Italiens Wirtschaft muss von ihren Spitzenprodukten aus neu starten“, sagte Di Maio. Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova drängt auf eine Vorverlegung der am 1. Juni geplanten Wiedereröffnung der Gastronomie. Dies sei wichtig zur Förderung des gesamten Landwirtschafts- und Lebensmittelbereichs. Derzeit können Restaurants nur Take-Away-Service und die Hauszustellung anbieten.