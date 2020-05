424.000 Italiener verstießen gegen Quarantäne

Die „Phase 1“ des Ausnahmezustands begann am 11. März, als die Infektionszahlen in Italien dramatisch in die Höhe schnellten. Die Ausgangssperren wurden mittlerweile wieder gelockert. In dieser ersten Phase führten die Behörden strenge Überprüfungen durch: 12,3 Millionen Personen wurden kontrolliert. Davon erhielten 424.000 Menschen Anzeigen. Das entspricht 3,4 Prozent der Kontrollierten.