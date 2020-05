Übergewicht und hohe Preise fordern Italiener

„Einbahnstraßen“ für Espresso-Durst

Laut Umfragen war für die Italiener der Verzicht auf Espresso und Cappuccino in den Bars während der Quarantäne besonders schmerzhaft. Nachdem Speisen und Getränke wieder vor Ort abgeholt werden durften, bildeten sich in kürzester Zeit Schlangen vor einigen der beliebtesten Cafés in Rom und Mailand. Diese richteten „Einbahnstraßen“ in den Lokalen ein, damit die Abstandsregeln bestmöglich eingehalten werden können, der Kaffee selbst wird dann meist auf der Straße genossen. „Es ist zwar nicht die große Eröffnung, aber zumindest ein kleiner Anfang“, kommentierte ein Café-Inhaber im Zentrum Roms.