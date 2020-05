Kinder und Corona: Was man heute darüber weiß

Kinder haben einen milden Verlauf, dennoch wird international auch von Todesfällen berichtet. Wie geht das?

In der Medizin ist es meist so, dass etwas nicht zu 100 Prozent gilt. Wir wissen aber aus allen Studien, dass Kinder viel seltener schwere Atembeschwerden entwickeln. Schwere Verläufe sind Einzelfälle. Warum das so ist, ist noch nicht klar. Wir haben an der Kinderklinik in Innsbruck bisher nur zwei Kinder mit Covid-19 behandelt. Ein sieben Jahre altes Kind zählte zu einer Hochrisikogruppe mit einer akuten Leukämie unter laufender Chemotherapie. Die Mutter war zuvor positiv getestet worden, ihr Kind hatte Fieber. In beiden Fällen war der Verlauf sehr mild.