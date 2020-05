Muttertag: Schenken mit Sinn

Damit der Muttertag am kommenden Sonntag auch kulinarisch unvergesslich wird, bietet der FreuRaum in Eisenstadt einen besonderen Service an. Noch bis Donnerstag können Brunchpakete mit regionalen Köstlichkeiten vorbestellt werden. Diese können dann am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr abgeholt und anschließend gemeinsam verspeist werden. Angeboten werden beispielsweise Honigradieschen, Erdäpfelsalat mit Linsen oder ein Frühlingsdip mit frischen Wildkräutern. Blumige Grüße dürfen natürlich nicht fehlen. Die heimischen Gärtnerein und Blumenläden sind nach den Zwangsschließungen der letzten Wochen gut gerüstet und freuen sich auf Kundschaft.