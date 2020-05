Live-Übertragung: 75 Jahre Selbstbefreiung Kärnten

Landesarchivdirektor Thomas Zeloth erinnert: „Im ganzen Land haben sich in dieser Zeit bereits Widerstandsgruppen formiert - nicht nur die Partisanen in Südkärnten. Die Menschen waren kriegsmüde.“ Städte wie Klagenfurt, Villach und Spittal an der Drau waren zerbombt. NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter Friedrich Rainer wurde zum Rücktritt aufgefordert - am 7. Mai 1945 wurde er um 23 Uhr zum Rücktritt gezwungen.