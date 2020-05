Party am Traktor endet mit Schwerverletzter (16)

Der Unfall ereignete sich in einer Garage in Niederkappel (Bezirk Rohrbach), wo mehrere Jugendliche gemeinsam gefeiert hatten. Gegen 23.30 Uhr stiegen zwei Mädchen auf den in der Garage abgestellten Traktor. Eine dürfte nach bisherigen Erhebungen auf dem Fahrersitz gesessen, die andere auf dem Trittbrett gestanden sein, als der Motor gestartet wurde.