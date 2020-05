Koste es, was es wolle ...

Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie noch nie. Die Zweite Republik steht vor der größten Herausforderung in ihrer Geschichte. Zusammenhalt ist gefordert. Das Virus hat Menschen zu Helden gemacht, deren Arbeitsbedingungen bisher wenig beachtet worden sind, deren Bedeutung jetzt hervorgehoben wird: alle jene, die unter Einsatz ihrer Gesundheit in den Supermärkten, der Lebensmittelversorgung, im Transport, den Heimen und Spitälern lebenswichtige Infrastruktur aufrechterhalten. Systemrelevant ist der technisch kalte Begriff. Wenn die Wirtschaft wiederbelebt werden soll, müssen jetzt die Menschen in den Vordergrund. „Das Comeback der Wirtschaft“ muss ein „Comeback der Menschen“ sein.