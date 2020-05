Die Spitäler starten durch

Die fünf burgenländischen Spitäler setzen ab 4. Mai die ersten Schritte zurück in Richtung „Normalbetrieb“. Begonnen wird in der Radiologie. Ab Montag werden zunächst die im März verschobenen ambulanten, nicht akuten MRT- und CT-Termine an den Standorten Eisenstadt, Oberwart, Güssing und Kittsee nachgeholt. Die einzelnen Spitäler kontaktieren dazu aktiv die Patienten. Vorerst werden noch keine neuen Termine vergeben. Alle Patienten werden bei der Voruntersuchung auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der KRAGES, sagt dazu: „In der jetzt startenden Phase geht es vorerst darum, zuvor abgesagte Untersuchungen und Eingriffe nachzuholen, auf die viele Menschen schon warten. Im nächsten Schritt erst werden wir die Leistungen weiter hochfahren - immer mit einem Blick auf die Entwicklung der Covid-Zahlen.“