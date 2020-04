Sorge um Magier: Roy mit Coronavirus infiziert

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Horns Pressesprecher berichten, befinde sich der 75-Jährige derzeit in Behandlung und würde auf die Maßnahmen gut ansprechen. „Wir können bestätigen, dass Roy Horn positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, so PR-Agent Dave Kirvin. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand wollte der Sprecher nicht bekannt geben, wohl aber ließ er Grüße des Zauber-Duos an die Fans ausrichten: „Siegfried und Roy senden positive Wünsche an alle, die von der Pandemie betroffen sind“, so der PR-Agent.