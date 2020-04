Videotelefonie bringt Familie ins Heim

Deshalb sind die Mitarbeiter in den Heimen rund um die Uhr bemüht, ihnen die Situation möglichst erträglich zu machen. Zu ihnen zählt auch die Pflegeassistentin Monika Kall. Die 53-Jährige ist im Haus Maria Gail der Diakonie beschäftigt. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es dort Zwölf-Stunden-Dienste in Dreierteams. „Wir sind es gewohnt, in einem Umfeld mit Keimen zu arbeiten. Aber der momentane Aufwand zum Schutz unserer Bewohner ist doch deutlich größer“, erzählt Kall. Handschuhe und Mundschutz, Schutzkleidung, Desinfektionsflaschen – viele der Betreuten verstünden gar nicht, was um sie herum passiert. Deshalb werde mit ihnen bei jeder Gelegenheit darüber geredet, ob beim Waschen, Anziehen oder Blutdruckmessen.