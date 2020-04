Die Stadt Klagenfurt und ihre Bettler

1868, ein Jahr später, wurden von der Stadtwache am Morgen des Allerheiligentages „mit aufgepflanztem Bajonett“ so viele Bettler wie möglich eingesammelt und auf Pferdewagen „6 bis 8 Wegstunden vor die Stadt“ gefahren. Bis die teilweise amputierten Bettler den Weg zurück in die Stadt zurückgelegt hatten, war die Gräbersegnung am St. Ruprechter Friedhof vorbei – und den betuchten Klagenfurtern blieb eine Belästigung erspart.