Faßmann: „Schüler haben ein Verantwortungsgefühl“

Gerade beim Schulbetrieb sei „Vorsicht und Umsicht geboten“, um den „fragilen Zustand des Erfolges“ hinsichtlich der Infektionszahlen nicht zu gefährden. In Schulen würden auf engem Raum eine hohe Anzahl von Menschen zusammenkommen. Deswegen soll es auch eine Art „Schichtbetrieb“ geben, wonach die Schulklassen in sich abwechselnde Gruppen geteilt werden. Auch an einem Plan für Universitäten werde derzeit gearbeitet, Massenvorlesungen seien in dieser Zeit allerdings schwierig.