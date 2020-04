Volksschulen und Unterstufe starten am 18. Mai

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Freitag gemeinsam mit der Psychologin Christiane Spiel von der Universität Wien den Plan für die Rückkehr zum normalen Schulunterricht vorgestellt. Die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Klassen ist eine Gratwanderung, es besteht Sorge vor einer zweiten Welle im Herbst. Klassen sollen aufgeteilt werden, Lehrer im „Schichtbetrieb“ arbeiten, so Faßmann. Am 18. Mai starten Volksschulen und die Unterstufe - nach Pfingsten, am 3. Juni, sollen dann alle Schüler wieder zurück in ihren Klassen sein. Schularbeiten wird es in diesem Schuljahr keine mehr geben, in den Volksschulen auch kein Sitzenbleiben. Maskenpflicht gibt es keine - zumindest nicht während des Unterrichts.