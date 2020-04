Hollywoods Paparazzi bekommen nichts vor die Linse

Bauer, der vorher vor Promi-Treffpunkten wie dem Restaurant „Craig‘s“ in West Hollywood ständig Fotografen postiert hatte, hilft seinen Freelancern jetzt, Arbeitslosengeld zu beantragen. Erstmals haben so genannte Gig-Worker aufgrund von Corona auch Anspruch auf Sozialleistungen, was den Paparazzi die Lage etwas erleichtert.