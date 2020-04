Schutz für ganz Europa

Ärzte, Friseure, Lehrer, medizinisches Personal und viele andere tragen bereits die sogenannten „Faceshields“ von FT-TEC Trading aus Neutal. Eigentlich auf Seenot-Rettungssysteme spezialisiert, hat das Unternehmen nach Beginn der Corona-Krise sofort reagiert und mit der Entwicklung der Gesichtsschilder begonnen. Seit Anfang April sind diese offiziell am Markt. Hergestellt werden sie per Spritzguss. „Mit diesem Verfahren läuft die Produktion der Schutzmasken wesentlich schneller ab“, betont Geschäftsführer Friedrich Trobolowitsch. So können bei gleichbleibend hoher Qualität auch große Mengen erzeugt werden.